La UTA Salta confirmó paro nacional de colectivos para este viernes por 24 horas

Según Gerónimo Requena, vocero de prensa de la UTA Salta, las negociaciones llevan más de 90 días sin resultados positivos para recomponer el poder adquisitivo.

Indicó que el último aumento fue el abril recibido y ahora buscamos un salario de 230 mil pesos más.

“El último colectivo pasará esta noche a las cero horas”, dijo el sindicalista y recomendó a los usuarios esperar en la parada su colectivo a las 23.30 para poder regresar a sus hogares.