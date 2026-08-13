Piden juicio para un entrenador de fútbol por mensajes inapropiados a dos adolescentes

La Unidad Fiscal Contravencional analizó las pruebas y escuchó los testimonios de las jóvenes en un circuito cerrado de televisión.

También se solicitó una medida de prohibición de acercamiento al acusado.

La denuncia fue realizada por las madres de ambas jugadoras, quienes expresaron su preocupación por el comportamiento del entrenador.

El caso se basa en el artículo 115 del Código Contravencional, que sanciona con arresto o multa por conductas con connotación sexual, que afecten la vida, dignidad, libertad o integridad de una persona.