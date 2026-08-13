66° aniversario del nosocomio: Reconocen a trabajadores del Hospital San Bernardo
Son 40 profesionales o representantes de diferentes áreas que fueron votados por los pacientes por su buen trato y servicio a la comunidad.
Salta Hoy
13 / 08 / 2026
VER GALERÍA
La Dra. Silvia Flores, del servicio de rehabilitación del nosocomio, es una de las premiadas que habló con Radio Salta. Expresó su profunda gratitud a todo el personal de su servicio por el esfuerzo y compromiso diario para responder a la alta demanda de pacientes.
Además valoró las muestras de apoyo de los pacientes hacia la atención recibida y destacó la importancia de tomar los reclamos de manera constructiva para seguir mejorando.