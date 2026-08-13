Esta mañana ocurrieron 4 accidentes de tránsito en el lapso de una hora

El primer accidente ocurrió a las 7:00 en avenida Tavella y Ruta 26, donde un automóvil chocó a un ciclista y se dio a la fuga.

El joven de 20 años sufrió politraumatismos y fue trasladado al Hospital San Bernardo, tras el pedido de auxilio de pasajeros de un colectivo.

Luego, minutos antes de las 8:00 en avenida Sarmiento, en la rotonda del monumento 20 de Febrero, dos autos conducidos por mujeres chocaron debido a un tercer vehículo que también huyó del lugar.

En este caso solo se registraron daños materiales.

A todo esto, cerca de las 8:00, en calle Alberti al 1.800 de Barrio San José, una Amarok frenó bruscamente y provocó un choque en cadena.

Detrás de la camioneta, una motociclista "clavó los frenos", perdió la estabilidad y derrapó hacia la vereda.

El auto que venía atrás logró frenar a tiempo, pero un cuarto vehículo que venía a alta velocidad lo embistió, empujándolo y arrastrando la moto debajo de la camioneta Amarok.

La mujer llevaba casco reglamentario, pero salvó su vida de milagro por haber quedado contra el cordón antes del impacto en cadena.

Una segunda motociclista también cayó al intentar frenar.

Por último a las 8:00 un automóvil y una motocicleta colisionaron en calles San Juan y Santa Fe, cerca de la Dirección de Tránsito.

El motociclista sufrió un traumatismo cerrado de tórax y fue derivado de urgencia al Hospital San Bernardo en una ambulancia del Samec.