 imagen

EN VIVO 15:00 a 17:00 HRS

La Tarde con Amigos

Conducción: Leonardo Tejerina

PROX. 17:00 a 18:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 18:00 a 19:00 HRS

 

Tiempo de Mundial

El programa que reúne la cobertura más amplia del evento deportivo más importante del planeta. Con invitados, entrevistas, y el mejor análisis futbolero.

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Toda la programación

Sáenz se metió en la interna de la política misionera

El gobernador salteño respaldó a su par de Misiones Hugo Passalacqua y tildó al histórico jefe político Carlos Rovira  como "fantasma".

Salta Hoy

13 / 08 / 2026

 

VER GALERÍA

 

El gobernador de Salta participó en Posadas de la reunión de los mandatarios del Norte Grande y encendió la polémica al tomar posición sobre la interna misionera.

"Aquí se terminaron los capangas", dijo.

Luego se dirigió directamente a Rovira, ex mandatario misionero y actual conductor del Frente Renovador de la Concordia. "No puede gobernar un fantasma, un  ingeniero que no lo conoce nadie, o por lo menos no lo conozco yo", manifestó Sáenz y sin titubear, agregó: "Rovira creo que se llama".

Y le reclamó que no le respondiera los mensajes.

Al ser consultado sobre una eventual reelección de Passalacqua, Sáenz lo apoyó sin dudar: "Yo lo voy a acompañar seguramente si él decide ser candidato, pero más que nada acompaño la decisión de gobernar. El gobernador es él, lo eligió la gente a él".

 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO