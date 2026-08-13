Sáenz se metió en la interna de la política misionera

El gobernador de Salta participó en Posadas de la reunión de los mandatarios del Norte Grande y encendió la polémica al tomar posición sobre la interna misionera.

"Aquí se terminaron los capangas", dijo.

Luego se dirigió directamente a Rovira, ex mandatario misionero y actual conductor del Frente Renovador de la Concordia. "No puede gobernar un fantasma, un ingeniero que no lo conoce nadie, o por lo menos no lo conozco yo", manifestó Sáenz y sin titubear, agregó: "Rovira creo que se llama".

Y le reclamó que no le respondiera los mensajes.

Al ser consultado sobre una eventual reelección de Passalacqua, Sáenz lo apoyó sin dudar: "Yo lo voy a acompañar seguramente si él decide ser candidato, pero más que nada acompaño la decisión de gobernar. El gobernador es él, lo eligió la gente a él".