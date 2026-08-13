Por un faltante de 117 millones de pesos imputaron al ex intendente de San Carlos
Héctor “Rulo” Vargas, actual diputado por el departamento de San Carlos fue imputado por la Unidad de Delitos Económicos Complejos debido al faltante millonario, retiros de dinero sin respaldo y presuntas irregularidades en un loteo municipal.
Salta Hoy
13 / 08 / 2026
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Gastón Paz, abogado de la municipalidad de San Carlos, uno de los denunciantes de Vargas, comentó que la imputación tiene al menos 245 páginas.
El letrado indicó que “cada vez que la justicia busca, encuentra nuevas irregularidades”.
Paz mencionó que primero se solicitará el desafuero de Vargas para luego llevarlo a juicio.