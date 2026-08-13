 imagen

EN VIVO 15:00 a 17:00 HRS

La Tarde con Amigos

Conducción: Leonardo Tejerina

PROX. 17:00 a 18:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 18:00 a 19:00 HRS

 

Tiempo de Mundial

El programa que reúne la cobertura más amplia del evento deportivo más importante del planeta. Con invitados, entrevistas, y el mejor análisis futbolero.

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Toda la programación

Por un faltante de 117 millones de pesos imputaron al ex intendente de San Carlos

Héctor “Rulo” Vargas, actual diputado por el departamento de San Carlos fue imputado por la Unidad de Delitos Económicos Complejos debido al faltante millonario, retiros de dinero sin respaldo y presuntas irregularidades en un loteo municipal.

Salta Hoy

13 / 08 / 2026

 

VER GALERÍA

 

Gastón Paz, abogado de la municipalidad de San Carlos, uno de los denunciantes de Vargas, comentó que la imputación tiene al menos 245 páginas.

El letrado indicó que “cada vez que la justicia busca,  encuentra nuevas irregularidades”.

Paz mencionó que primero se solicitará el desafuero de Vargas para luego llevarlo a juicio.

 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO