Por un faltante de 117 millones de pesos imputaron al ex intendente de San Carlos

Gastón Paz, abogado de la municipalidad de San Carlos, uno de los denunciantes de Vargas, comentó que la imputación tiene al menos 245 páginas.

El letrado indicó que “cada vez que la justicia busca, encuentra nuevas irregularidades”.

Paz mencionó que primero se solicitará el desafuero de Vargas para luego llevarlo a juicio.