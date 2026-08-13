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Un hombre murió tras autolesionarse en la zona norte de la ciudad

Tendría entre 35 y 40 años de edad. El hecho ocurrió hoy pasado el mediodía, cuando el Sistema de Emergencias 911 recibió una alerta.

Salta Hoy

13 / 08 / 2026

 

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La llamada indicaba que había una persona fallecida en la calle Pachi Gorriti al 1000, cerca de un canal y las vías del ferrocarril. 

Testigos informaron que una mujer gritaba pidiendo ayuda. 

Cuando llegó una ambulancia del Samec, los médicos confirmaron que el hombre no tenía signos vitales y presentaba heridas autoinfligidas con un elemento contundente.

Según conocidos, el hombre tenía problemas de adicciones, y era su pareja quien pedía desesperadamente ayuda. 

Se esperan los resultados de las pericias y de la autopsia. 

Los investigadores informaron que en el caso no hubo delito sino una decisión personal. 

 

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