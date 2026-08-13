Un hombre murió tras autolesionarse en la zona norte de la ciudad

La llamada indicaba que había una persona fallecida en la calle Pachi Gorriti al 1000, cerca de un canal y las vías del ferrocarril.

Testigos informaron que una mujer gritaba pidiendo ayuda.

Cuando llegó una ambulancia del Samec, los médicos confirmaron que el hombre no tenía signos vitales y presentaba heridas autoinfligidas con un elemento contundente.

Según conocidos, el hombre tenía problemas de adicciones, y era su pareja quien pedía desesperadamente ayuda.

Se esperan los resultados de las pericias y de la autopsia.

Los investigadores informaron que en el caso no hubo delito sino una decisión personal.