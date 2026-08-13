Quebrada del Toro: Voluntarios festejarán el Día del Niño en el paraje El Palomar

Al menos 200 niños y las familias de la Puna salteña se beneficiarán con la fiesta.

Se solicita a la comunidad donaciones de juguetes nuevos o usados en buen estado, ropa, calzado, leche, cacao, golosinas y alimentos no perecederos.

Los interesados en hacer llegar sus aportes calle Leguizamón 531 en horario comercial y la casa contigua donde se pueden entregar los donativos durante todo el dia, dijo Rosana Taborga, organizadora de la campaña.

El paraje El Palomar, está ubicado pasando la Quebrada del Toro, ingresando por la Ruta Nacional 51, a unos 160 kilómetros de la ciudad de Salta, de los cuales 47 son de ripio.

La escuela fue fundada en el año 2007 y cuenta con instalaciones adecuadas. En ella estudian 38 alumnos, 20 de ellos duermen en el establecimiento al igual que los maestros.