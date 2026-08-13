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Se ejecutan obras en “La Esquina de las Flores”

Este espacio tradicional en plena renovación es fundamental para los puesteros floristas en la intersección de calles Pellegrini y Urquiza.

Salta Hoy

13 / 08 / 2026

 

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La Municipalidad lleva adelante una serie de obras para la recuperación integral de “La Esquina de las Flores”, un espacio tradicional de la ciudad donde desarrollan sus actividades los puesteros floristas.

La intervención tiene como objetivo mejorar las condiciones edilicias, funcionales, de seguridad y accesibilidad del sector, preservando la actividad tradicional y fortaleciendo la imagen urbana de este punto estratégico ubicado en el área histórica de la ciudad.

Contemplan una intervención integral del inmueble y del espacio público, que incluye:

Reparación y recuperación de cubiertas y desagües pluviales.
Refuerzos y reparaciones estructurales.
Renovación y adecuación de instalaciones eléctricas.
Construcción y acondicionamiento de sanitarios.
Renovación y colocación de pisos y cielorrasos.
Colocación de persianas exteriores y recuperación de elementos de fachada.
Reparación y acondicionamiento de veredas.
Ejecución de escalones y accesos.
Incorporación de rampas accesibles en los cruces peatonales.
Mejoramiento de la circulación y del espacio público.
Trabajos de terminación y recuperación del entorno inmediato.

 

 

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