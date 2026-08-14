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Cuento del tío: Una estafa telefónica deja sin su jubilación a una mujer de 85 años

El caso ocurrió este jueves a unas 3 cuadras de la Plaza 9 de Julio. La jubilada recibió la llamada de una mujer, quien se hizo pasar por su hija.

Salta Hoy

14 / 08 / 2026

 

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Le afirmó entre lágrimas que estaba detenida y que necesitaba dinero de manera urgente para que la liberaran.

En la conversación le indicó que un hombre de nombre "Rubén" pasaría por su domicilio a retirar el efectivo.

El cómplice se presentó en la vivienda y la señora le entregó 500 mil pesos, suma que correspondía a la totalidad de su jubilación del mes. 

Después de entregar el dinero, la mujer de 85 años se comunicó por teléfono con su hija, quien le confirmó que jamás la había llamado ni estado detenida. 

Al darse cuenta del engaño, radicó la denuncia en la policía y comenzó una investigación. 

Las autoridades insisten en que los delincuentes juegan con la desesperación y el shock emocional del momento. 

Recordaron la regla de oro: “Ante cualquier llamado de emergencia solicitando dinero, colgar de inmediato y comunicarse directamente con el familiar”.

 

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