Una medida cautelar restablece el ingreso de colectivos a Aguas Blancas

La jueza Catalina Gallo Puló ordenó que se permita la circulación de las unidades y el ascenso y descenso de pasajeros.

A pesar de los impedimentos, los agentes municipales permitieron nuevamente el ingreso de los colectivos, aunque solo hasta una parada a dos cuadras de la terminal.

La empresa argumenta que el conflicto no es por negativa a pagar, sino por la falta de claridad sobre las tasas que se reclaman.

La situación afecta a los usuarios que dependen del servicio entre San Ramón de la Nueva Orán y Aguas Blancas para sus actividades diarias.



