Una medida cautelar restablece el ingreso de colectivos a Aguas Blancas
La Justicia ordenó al municipio que se abstenga de impedir el ingreso de colectivos de la empresa San Antonio a la localidad fronteriza por una deuda tributaria en discusión.
Salta Hoy
14 / 08 / 2026
La jueza Catalina Gallo Puló ordenó que se permita la circulación de las unidades y el ascenso y descenso de pasajeros.
A pesar de los impedimentos, los agentes municipales permitieron nuevamente el ingreso de los colectivos, aunque solo hasta una parada a dos cuadras de la terminal.
La empresa argumenta que el conflicto no es por negativa a pagar, sino por la falta de claridad sobre las tasas que se reclaman.
La situación afecta a los usuarios que dependen del servicio entre San Ramón de la Nueva Orán y Aguas Blancas para sus actividades diarias.