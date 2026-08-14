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Una medida cautelar restablece el ingreso de colectivos a Aguas Blancas

La Justicia ordenó al municipio que se abstenga de impedir el ingreso de colectivos de la empresa San Antonio a la localidad fronteriza por una deuda tributaria en discusión.

Salta Hoy

14 / 08 / 2026

 

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La jueza Catalina Gallo Puló ordenó que se permita la circulación de las unidades y el ascenso y descenso de pasajeros. 

A pesar de los impedimentos, los agentes municipales permitieron nuevamente el ingreso de los colectivos, aunque solo hasta una parada a dos cuadras de la terminal. 

La empresa argumenta que el conflicto no es por negativa a pagar, sino por la falta de claridad sobre las tasas que se reclaman. 

La situación afecta a los usuarios que dependen del servicio entre San Ramón de la Nueva Orán y Aguas Blancas para sus actividades diarias.


 

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