Estafadores se aprovechan de la IA y buscadores en Internet para engañar a usuarios
Las autoridades emitieron una advertencia sobre una nueva modalidad de estafa informática.
Salta Hoy
14 / 08 / 2026
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Los ciberdelincuentes están utilizando anuncios patrocinados en buscadores para engañar a los usuarios.
Estos anuncios aparecen como si fueran páginas de bancos o empresas legítimas.
La Inteligencia Artificial (IA) en los buscadores no puede distinguir entre números reales y falsos.
Como resultado, los usuarios confían en información errónea y contactan a estafadores.
Se recomienda no confiar ciegamente en la IA y verificar siempre las fuentes oficiales.