Estafadores se aprovechan de la IA y buscadores en Internet para engañar a usuarios

Los ciberdelincuentes están utilizando anuncios patrocinados en buscadores para engañar a los usuarios.

Estos anuncios aparecen como si fueran páginas de bancos o empresas legítimas.

La Inteligencia Artificial (IA) en los buscadores no puede distinguir entre números reales y falsos.

Como resultado, los usuarios confían en información errónea y contactan a estafadores.

Se recomienda no confiar ciegamente en la IA y verificar siempre las fuentes oficiales.



