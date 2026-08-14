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Estafadores se aprovechan de la IA y buscadores en Internet para engañar a usuarios

Las autoridades emitieron una advertencia sobre una nueva modalidad de estafa informática.

Salta Hoy

14 / 08 / 2026

 

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Los ciberdelincuentes están utilizando anuncios patrocinados en buscadores para engañar a los usuarios. 

Estos anuncios aparecen como si fueran páginas de bancos o empresas legítimas. 

La Inteligencia Artificial (IA) en los buscadores no puede distinguir entre números reales y falsos.

Como resultado, los usuarios confían en información errónea y contactan a estafadores. 

Se recomienda no confiar ciegamente en la IA y verificar siempre las fuentes oficiales.

 


 

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