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Motociclista hospitalizado tras ser empujado por un agresor en Santa Victoria Este

Dos amigos, un joven de 25 años y un menor de 16, que circulaban en motocicleta fueron empujados intencionalmente por otro joven de 19 años.

Salta Hoy

14 / 08 / 2026

 

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Ocurrió hoy a la 1:30 de la madrugada, cuando el agresor utilizó una de sus piernas para desestabilizarlos mientras el vehículo pasaba frente a la escuela del paraje "El Cañaveral".

El conductor de 24 años sufrió traumatismo encéfalo craneano debido a la caída, y tuvo que ser derivado de urgencia al hospital de la ciudad de Tartagal.

El acompañante, el menor de 16 años, sufrió golpes leves, sin necesidad de hospitalización.

La madre del conductor radicó la denuncia correspondiente y el caso quedó bajo la investigación de la Fiscalía de Salvador Mazza.

Tratan de determinar el motivo por el cual el joven de 19 años cometió este acto de violencia.

 


 

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