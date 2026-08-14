El Teleférico se prepara para festejar el Día del Niño

“Allá se les regalará una golosina y los esperarán payasos para brindarles un show especialmente pensado para su día” dijo por Radio Salta, Angel Causarano, presidente del Teleférico San Bernardo.

“Tenemos preparados 600 tickets gratuitos para los chicos que serán entregados desde las 8:30”, dijo el funcionario.

Por otro lado remarcó que la temporada invernal arrojó resultados excelentes para ambos teleféricos con un total de 56 mil tickets vendidos.

“Afortunadamente somos una isla en la actividad turística en medio de un año muy complicado”, dijo y mencionó que el teleférico salteño es el más barato del país con tickets que van de los 12 mil a los 30 mil pesos”, subrayó Causarano.

Finalmente indicó que se encuentra en proceso la preparación de la licitación del restaurante de la cima del cerro San Bernardo.

“Luego de varios años se retiró del lugar El Baqueano y nosotros lamentamos que no les haya ido bien”, indicó Causarano sobre el fin de la concesión.

“Por estos días estamos recibiendo muchas consultas sobre la licitación y esperamos que sea un éxito el llamado y gane una firma salteña que prepare plato regionales”, dijo.