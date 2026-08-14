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Un hombre fue condenado a 7 meses de prisión efectiva por agredir y amenazar a su hermana

El caso ocurrió en el barrio Santa Rita de esta capital. El acusado admitió su responsabilidad por dos episodios de violencia ocurridos en julio pasado.

Salta Hoy

14 / 08 / 2026

 

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La investigación comenzó tras la denuncia de la víctima en la Comisaría de Villa Asunción.

En el primero de ellos, el acusado habría concurrido durante la noche al domicilio de su hermana bajo los efectos de sustancias estupefacientes.

Según la denuncia, tras patear la puerta y ante la negativa de la mujer a entregarle dinero, la agredió físicamente con golpes de puño en la cabeza y distintas partes del cuerpo.

Una semana después, durante la mañana del 14 de julio, el hombre volvió a presentarse en el inmueble, ubicado en barrio Santa Rita, pese a que ya se encontraba vigente una medida judicial de prohibición de ejercer violencia contra su hermana.

En esa oportunidad, ingresó de manera agresiva, pateando la puerta y amenazándola.

La auxiliar fiscal María Virginia Bortolotto representó al Ministerio Público en la audiencia. 

La jueza Silvia García Tavera homologó un acuerdo y lo declaró reincidente. 

La pena se unificó con una condena condicional anterior, totalizando un año y un mes de prisión.

 

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