Vuelve “Expresarte” al Paseo Ex Palúdica

Durante la jornada, el público podrá recorrer diferentes propuestas de artes visuales y conocer el trabajo de artistas salteños, además de participar de una experiencia especialmente pensada para que quienes visiten el espacio también puedan crear.

En este sentido, una de las novedades será “Creá tu propio arte callejero”, un espacio participativo donde grandes y chicos podrán expresarse libremente.

Se dispondrán materiales para que cada persona pueda realizar su propia creación y dejarla como parte de esta experiencia colectiva.

En la galería se podrán recorrer las obras de Pilar Crespo, Verónica Castro, Laura Soliz, Débora Anríquez y Coti Petersen.

Además, en la explanada habrá intervenciones artísticas en vivo a cargo de Débora Anríquez y Laura Soliz, con trabajos en acrílico, y de Paula Chacón Figueroa, Florencia Orquera y Rodrigo Giménez, quienes realizarán propuestas de escultura.

También formarán parte alumnos de Fernando Belton, quienes presentarán dibujos: María Agustina Choque, Cecilia Quintar, Verónica Castro, Josefina Saravia, Cecilia Bloser, María Pérez y Alejandra Lee.

Así lo dijo Agustina Agolio, secretaria de Turismo y Deportes de la comuna capitalina.

La música también tendrá un lugar destacado durante la jornada con la participación de DJ TEO y el show en vivo de la banda de rock La 387. La propuesta se completará con café y pastelería para acompañar la tarde y disfrutar del encuentro.

De esta manera, “Expresarte” vuelve a generar un espacio para visibilizar el talento local y acercar distintas expresiones artísticas a la comunidad, sumando en esta edición una invitación especial: no solo recorrer y disfrutar las propuestas, sino también animarse a crear y ser parte de la experiencia.

Agolio brindó detalles de la recuperación del espacio físico de “La Ex Palúdica” y de las tareas artísticas que se realizan en los barrios.