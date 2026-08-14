El PRO y La Libertad Avanza inician diálogo hacia las elecciones de 2027

De esta manera se refirió a las reuniones entre el PRO y La Libertad Avanza. Estas fuerzas políticas realizaron este jueves la primera cumbre partidaria con la mirada puesta en las elecciones de 2027.

El encuentro fue presentado como una reunión de trabajo en la que se fijó la continuidad de reuniones cada quince días y se evitó cualquier referencia a candidaturas.

“Es un buen contexto para el diálogo, porque el PRO siempre acompañó lo que es beneficioso para el país”, subrayó Varela en otra parte de la entrevista.

“El mensaje es claro: la gente no la está pasando bien y el cambio que se da en la macroeconomía todavía no logró repercutir en la microeconomía de las familias y por eso el gobierno nacional deberán hacer los cambios necesarios”, comentó la dirigente.

Finalizó con una autocrítica al Pro salteño: “Fuimos perdiendo referentes significativos y el partido en sí perdió fuerza para el mismo salteño. En Rosario de la Frontera vivimos la historia a la inversa”.