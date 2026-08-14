Invitan a una muestra especial en el Cabildo Histórico por sus 77 años de vida
Se denomina “Otra escala, dimensión del patrimonio” realizado por docentes y alumnos de la escuela de Bellas Artes.
Salta Hoy
14 / 08 / 2026
Así lo dijo Ariel Paredes, director del Museo Histórico del Norte que funciona dentro del Cabildo ubicado frente a Plaza 9 de Julio.
“Consiste en reproducciones a escala de objetos emblemáticos del Cabildo, como las cariátides, elementos de la sala de arquitectura y los cañones que se observan al ingresar al predio”, explicó.
Contó además que la muestra estará expuesta y abierta al público hasta el mes de noviembre.
Recordó que el establecimiento forma parte del Museo Histórico del Norte, el cual integra tres sedes: Cabildo de Salta, Museo Presidente José Evaristo Uriburu, y Museo Posta de Yatasto (en la localidad de Metán).
La atención en los tres museos es libre y gratuita para todo el público dentro de los horarios habituales de funcionamiento.