Invitan a una muestra especial en el Cabildo Histórico por sus 77 años de vida

Así lo dijo Ariel Paredes, director del Museo Histórico del Norte que funciona dentro del Cabildo ubicado frente a Plaza 9 de Julio.

“Consiste en reproducciones a escala de objetos emblemáticos del Cabildo, como las cariátides, elementos de la sala de arquitectura y los cañones que se observan al ingresar al predio”, explicó.

Contó además que la muestra estará expuesta y abierta al público hasta el mes de noviembre.

Recordó que el establecimiento forma parte del Museo Histórico del Norte, el cual integra tres sedes: Cabildo de Salta, Museo Presidente José Evaristo Uriburu, y Museo Posta de Yatasto (en la localidad de Metán).

La atención en los tres museos es libre y gratuita para todo el público dentro de los horarios habituales de funcionamiento.