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Gustavo Vaccarella recibió una imputación tras un hallazgo en su teléfono

El conductor de televisión fue imputado por la presunta tenencia de material de abuso sexual infantil (MASI), a partir de un hallazgo realizado durante las pericias sobre su teléfono celular secuestrado en diciembre de 2024.

Salta Hoy

14 / 08 / 2026

 

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El hallazgo se produjo en medio de una investigación, tras el fallecimiento de Lautaro Ramasco, según confirmó la abogada Sandra Domene, representante de la familia de la víctima.

Según detalló la letrada en diferentes medios, el 24 de junio pasado la jueza de Garantías Claudia Puertas autorizó la apertura de una nueva línea investigativa surgida del expediente principal, luego de que los peritos detectaran en el dispositivo de Vacarella archivos que encuadrarían en la figura penal de tenencia de material de abuso sexual infantil.

La investigación deberá determinar el origen de esos archivos detectados, si hubo distribución de los mismos y la eventual responsabilidad penal del conductor.


 

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