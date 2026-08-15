El peaje de Cabeza de Buey podría recaudar hasta $50 millones por día

El cambio de concesionaria en el tramo Noroeste de las rutas nacionales 9 y 34 genera expectativa, pero también preocupación entre los trabajadores de las estaciones de peaje. En Cabeza de Buey, General Güemes, unas 50 familias esperan conocer qué ocurrirá con sus puestos laborales ante el nuevo esquema.

Según estimaciones realizadas por los actuales trabajadores de la cabina y expuestas ante el Senado provincial, la recaudación podría aumentar considerablemente a partir de la actualización tarifaria.

Actualmente, el peaje de Cabeza de Buey recauda en promedio $13 millones por día. Sin embargo, los representantes gremiales calcularon que con las nuevas tarifas ese monto podría ubicarse entre $40 millones y $50 millones diarios.

De concretarse, la recaudación sería más de tres veces superior a la actual y podría llegar a multiplicarla por casi cuatro.

El cambio de concesionaria

El nuevo esquema está previsto para comenzar el 2 de septiembre, cuando el tramo Noroeste pase a manos de Autovía Construcciones, empresa subsidiaria del grupo José Cartellone que conformó una UTE con Coyserv.

La propuesta de esta unión transitoria de empresas fue la más económica entre las ofertas presentadas en la licitación nacional para la concesión.

Uno de los principales puntos de preocupación es la situación laboral. Delegados de la Unión de Empleados de la Concesión Vial (UDI) mantuvieron una reunión con senadores salteños y plantearon la necesidad de que una eventual implementación del telepeaje sea gradual.

También solicitaron que la modernización esté acompañada por programas de capacitación que permitan a los trabajadores adaptarse a las nuevas modalidades de cobro.

Más estaciones de peaje

El nuevo esquema contempla modificaciones en la red de cobro. El pliego permite instalar una nueva estación en Los Naranjos, Rosario de la Frontera, rehabilitar el puesto ubicado en el acceso a la ciudad de Salta y sumar cabinas en Perico y San Salvador de Jujuy.

En territorio salteño, el esquema permitiría cobrar peaje en dos estaciones, por lo que no sería obligatorio atravesar tres puestos de cobro.

El tramo Noroeste tiene cerca de 600 kilómetros, de los cuales aproximadamente 250 kilómetros corresponden a Salta, sobre las rutas nacionales 9 y 34. También fueron incorporados los 45 kilómetros de la Ruta Nacional 9 que conforman el principal acceso en autopista a la capital salteña desde la rotonda de Torzalito.

Obras financiadas por la concesionaria

La nueva operadora deberá ejecutar las obras con capitales privados y sin subsidios estatales. El contrato contempla trabajos de rehabilitación, mantenimiento y mejoras para garantizar mejores condiciones de seguridad y transitabilidad.

Además, la concesionaria solo podrá comenzar a cobrar peaje una vez terminadas las obras iniciales de puesta en valor. Estas incluyen calzadas en condiciones adecuadas, banquinas conformadas, señalización completa e iluminación operativa.

Para completar ese paquete inicial, tendrá un plazo de hasta un año.

Entre las obras obligatorias también figura la construcción de un distribuidor tipo trompeta con pasos sobreelevados en el empalme de las rutas nacionales 16 y 9/34, cerca de Río Piedras y Metán. La intervención está prevista para el segundo y tercer año de la concesión.

También analizaron la Ruta Nacional 51

Durante la reunión en el Senado provincial también se abordó el desarrollo de la red vial nacional en Salta y, en particular, la planificación de obras sobre la Ruta Nacional 51.

Representantes de la UTE consultora encargada de los estudios técnicos expusieron sobre la situación de la traza y las tareas previstas.

Por la UTE integrada por Gago Tonin S.A., consultora de ingeniería, y Belmonte Ingenieros SRL, participaron Andrés Castro y Gonzalo Matías Gago. Por la Unión de Empleados de la Concesión Vial estuvieron los delegados Daniel Quiroga y Fernando Gaita.