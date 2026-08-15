Javier Milei participará de la 23ª edición del Council of the Americas

El presidente Javier Milei confirmó su participación en la 23ª edición del Council of the Americas, una de las principales conferencias internacionales sobre política y economía que se realizan en el país.

El encuentro tendrá lugar el jueves 20 de agosto, desde las 8.15, en el Alvear Palace Hotel de la Ciudad de Buenos Aires y será organizado por Americas Society/Council of the Americas (AS/COA), en asociación con la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC).

La jornada reunirá a representantes del sector público y privado para analizar el escenario económico y político de la Argentina, además de las perspectivas para el país en el contexto internacional.

Los funcionarios confirmados

Junto al Presidente participarán distintos integrantes del Gabinete nacional. Entre los funcionarios confirmados se encuentran el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo; el canciller Pablo Quirno; y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

También estarán presentes autoridades del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, entre ellas el jefe de Gobierno, Jorge Macri, y el jefe de Gabinete de Ministros porteño, Diego Santilli.

La organización todavía trabaja en el cronograma definitivo, por lo que durante los próximos días podrían sumarse nuevos expositores y referentes del sector empresarial.

Un encuentro de referentes políticos y empresariales

La conferencia estará encabezada por sus anfitriones habituales: Natalio Mario Grinman, presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, y Susan Segal, presidenta y CEO de Americas Society/Council of the Americas.

La presencia de Milei se dará en un encuentro que concentra a dirigentes políticos, empresarios y representantes de distintos sectores económicos, con el objetivo de debatir los principales desafíos y oportunidades de la economía argentina.