Los salteños celebran a la Virgen de Urkupiña

La fe por la Virgen de Urkupiña vuelve a ocupar un lugar central este sábado 15 de agosto en Salta. Desde las primeras horas de la jornada, familias, devotos y peregrinos se acercan a la Iglesia del Pilar, ubicada en Mitre 1414, para participar del cierre de una festividad que combina religiosidad, tradición y expresiones culturales.

Durante todo el día, el templo recibirá a quienes llegan para agradecer, formular pedidos y renovar sus promesas a la llamada “Mamita”. La iglesia permanecerá abierta hasta las 22.

Uno de los momentos tradicionales de la jornada tuvo lugar desde las 10, con la bendición de automóviles, motocicletas, ofrendas, alacitas y promesas. La ceremonia reúne año tras año a familias que buscan poner bajo la protección de la Virgen sus vehículos, proyectos y bienes.

La celebración central será en el Campo de la Cruz

El momento principal de la festividad comenzará a las 16 en el Campo de la Cruz, frente al Ejército. Allí estará presente la imagen de la Virgen para dar inicio al recorrido previsto para esta jornada.

Luego de la procesión se celebrará la misa central, y una vez finalizada la ceremonia, la imagen regresará a la Iglesia del Pilar.

La programación religiosa continuará por la tarde con misas a las 19 y 20.30. Entre ambas celebraciones también habrá un homenaje con música, canto y danza, expresiones que forman parte de la identidad de esta festividad.

Una devoción que se transmite en las familias

El padre Javier Mamani destacó que la novena de este año contó con una participación mayor a la registrada en 2025.

El sacerdote también señaló que la devoción trasciende las paredes del templo: muchas familias mantienen la tradición de rezar en sus hogares durante los días previos y luego peregrinar hasta la iglesia para participar de la jornada central.

La celebración se expresa así en distintos espacios de la vida cotidiana: en las imágenes de la Virgen que ocupan un lugar especial en las casas, en los vehículos que esperan ser bendecidos, en las ofrendas y alacitas y, especialmente, en las promesas que cada familia lleva consigo.

Este sábado, Salta vuelve a celebrar a la Virgen de Urkupiña con una jornada marcada por la fe, el agradecimiento y el pedido de protección, bajo una expresión que resume el sentimiento de sus devotos: “Protégenos con tu manto”.