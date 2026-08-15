Las Leonas empataron 1-1 con Estados Unidos en su debut en el Mundial

Las Leonas igualaron 1-1 ante Estados Unidos en su debut en el Mundial de hockey sobre césped 2026, que se disputa en Bélgica y Países Bajos. El equipo dirigido por Fernando Ferrara comenzó con un punto en el Grupo B.

Argentina logró ponerse en ventaja gracias al gol de Brisa Bruggesser, pero Estados Unidos reaccionó y llegó al empate por intermedio de Emma DeBerdine.

Las Leonas tuvieron oportunidades para quedarse con los tres puntos, especialmente a partir de los córners cortos, una de las principales armas ofensivas del conjunto argentino. Sin embargo, la falta de efectividad en los momentos decisivos impidió que pudiera volver a quebrar el arco estadounidense.

Con este resultado, Argentina suma un punto en el inicio de su camino mundialista y deberá enfocarse ahora en sus próximos compromisos.

Lo que viene para Argentina

Las Leonas continuarán su participación en el Grupo B frente a Alemania y posteriormente ante Escocia, en busca de avanzar a la siguiente instancia del torneo.