Con la salteña Valentina Raposo, Las Leonas debutan hoy en el Mundial 2026

Las Leonas comenzarán hoy su camino en el Mundial de Hockey 2026, que se disputará en Bélgica y Países Bajos hasta el 30 de agosto. Entre las protagonistas del seleccionado argentino estará nuevamente la salteña Valentina Raposo, una de las referentes del equipo dirigido por Fernando Ferrara.

Formada en Salta y consolidada en el seleccionado nacional desde 2021, Raposo afrontará una nueva Copa del Mundo en un momento de madurez deportiva. La defensora se destaca tanto por su capacidad para recuperar y marcar como por su aporte goleador, y es una de las principales representantes salteñas en la competencia internacional.

Debut ante Estados Unidos

Argentina hará su estreno hoy a las 12.30 frente a Estados Unidos, en Bélgica. Luego se medirá con Alemania el lunes 17 a las 11 y cerrará la primera fase el miércoles 19 a las 6 frente a Escocia.

Las Leonas integran el Grupo B, junto con esos tres seleccionados. Los dos primeros de cada zona avanzarán a la siguiente instancia, mientras que los equipos que terminen terceros y cuartos continuarán en competencia para definir las posiciones finales.

El certamen presenta además un formato renovado. Los equipos que avancen desde los grupos B y C conformarán posteriormente un nuevo grupo de ocho selecciones y arrastrarán los resultados obtenidos frente a los rivales que vuelvan a compartir esa zona. Por eso, cada partido tendrá una importancia decisiva.

El desafío de volver a ser campeonas

El seleccionado argentino buscará recuperar la corona mundial y mantenerse entre las grandes potencias del hockey femenino.

La competencia tendrá su instancia decisiva en Países Bajos, con las semifinales y la final previstas para los últimos días del torneo. La definición está programada para el 29 de agosto en Amstelveen.

El Mundial será transmitido íntegramente por ESPN y Disney+, y tendrá nuevamente a Raposo como una de las representantes de Salta en la máxima competencia internacional del hockey.