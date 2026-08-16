Peregrinación de la Puna 2026: piden inscribirse para organizar la logística

La Comisión Organizadora de la XXXVIII Peregrinación a Pie de la Puna pidió a quienes tengan previsto participar este año que se inscriban con anticipación, con el objetivo de organizar la asistencia durante los días de caminata y garantizar las condiciones de seguridad para los peregrinos.

La tradicional manifestación de fe partirá el 10 de septiembre desde San Antonio de los Cobres y los caminantes llegarán a la ciudad de Salta el 14 de septiembre, en el marco de las celebraciones del Señor y la Virgen del Milagro.

Desde la organización aclararon que el registro no busca establecer la peregrinación como un evento con cupos, sino contar con información precisa sobre la cantidad de personas que participarán.

Con esos datos se podrá calcular la cantidad de alimentos y bebidas necesarios, organizar los espacios de descanso y alojamiento y dimensionar los recursos sanitarios y de seguridad. También permitirá coordinar con Gendarmería el acompañamiento durante el recorrido.

Por ejemplo, conocer previamente el número de peregrinos permite calcular cuántos litros de mate cocido o guiso deberán prepararse y cuántas personas necesitarán alojamiento en lugares como Santa Rosa de Tastil.

Las inscripciones estarán habilitadas después de la segunda semana de agosto. Los mayores de 18 años deberán presentar su DNI, mientras que los menores tendrán que acreditar el acompañamiento de un tutor mayor mediante certificación policial. El plazo habitual se extiende hasta pocos días antes de la partida, por lo que este año sería hasta el 7 de septiembre.

La inscripción incluye además un bono contribución destinado a cubrir gastos de seguro, logística, salud, seguridad, emergencias y alimentación.

Un recorrido a más de 3.500 metros

Uno de los principales puntos de preocupación de la organización es la exigencia física del recorrido. Gran parte de la peregrinación se desarrolla a más de 3.500 metros sobre el nivel del mar, por lo que se recomienda realizar un chequeo médico antes de emprender la caminata.

La normativa desaconseja la participación de bebés, niños, embarazadas y personas con determinadas patologías, entre ellas enfermedades cardíacas, renales o hipertensión, debido a las condiciones del trayecto.

También se advierte sobre el riesgo de mal de altura o apunamiento. Quienes no estén acostumbrados a la Puna y participen por primera vez deberían llegar al menos un día antes a San Antonio de los Cobres para favorecer la adaptación.

Uno de los sectores más exigentes será el Abra de Muñano, donde incluso personas entrenadas pueden sufrir descompensaciones. Por eso, la Comisión insistió en que la peregrinación debe afrontarse con responsabilidad y no como una actividad recreativa o una aventura.

Qué deben llevar los peregrinos

La organización recomendó utilizar ropa adecuada para las importantes variaciones de temperatura entre la madrugada y el día, además de gorra o sombrero, lentes de sol, protector solar, linterna y suficiente agua.

También se aconseja llevar calzado cómodo, medias de recambio y un botiquín personal de primeros auxilios, con elementos para curaciones, vendas, sales hidratantes y la medicación personal que corresponda.

La medida apunta a reducir la demanda sobre los puestos sanitarios, cuyos recursos son limitados y pueden resultar insuficientes frente a una gran cantidad de personas.

El equipaje más voluminoso, como carpas y colchones, deberá estar identificado con nombre, apellido y teléfono y concentrado en un único bulto por persona. Estos elementos serán trasladados en camiones desde San Antonio de los Cobres y entregados en los distintos puntos de descanso.

Un ingreso a Salta reservado para los peregrinos

La Comisión también prepara un operativo especial para el arribo del 14 de septiembre. La intención es garantizar que quienes hayan realizado la caminata durante varios días tengan prioridad al momento de ingresar al santuario.

Para acreditar esa condición deberán portar el chaleco identificatorio correspondiente. La organización pidió evitar empujones, discusiones y cualquier situación que pueda alterar el carácter religioso del momento.

Además, durante el arribo estará prohibida la exhibición de carteles o banderas de carácter político, ideológico, deportivo o social que no estén vinculados con el sentido religioso de la peregrinación.

Los grupos de apoyo podrán identificarse mediante pequeños estandartes, siempre que hayan sido comunicados previamente a la Comisión Organizadora.