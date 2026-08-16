El Corredor Bioceánico avanza en Paraguay, pero Salta todavía necesita obras clave

El Corredor Bioceánico de Capricornio dejó de ser una promesa para convertirse en una infraestructura cada vez más concreta, aunque en territorio salteño todavía persisten obras fundamentales para que la provincia pueda aprovechar plenamente su potencial comercial y logístico.

Con ese objetivo, la Mesa Integradora Regional Salta Norte del Corredor Bioceánico realizó una caravana que reunió a empresarios, productores y representantes de distintos departamentos del norte provincial. El recorrido comenzó por la Ruta Nacional 34, continuó por la Ruta Provincial 54 hasta Santa Victoria Este y finalizó en el paso internacional hacia Pozo Hondo, en Paraguay.

La delegación pudo realizar los trámites migratorios y aduaneros y cruzar hacia territorio paraguayo. Allí constató el avance de las obras de la Ruta PY-15, que ya se encuentra asfaltada entre Carmelo Peralta y Loma Plata y actualmente avanza en el tramo entre Mariscal Estigarribia y Pozo Hondo.

Según explicó Víctor Rivero Caleb, coordinador de la Mesa, se estima que antes de fin de año la pavimentación podría llegar completamente hasta Pozo Hondo. A esto se suma el avance del puente internacional entre Puerto Murtinho, Brasil, y Carmelo Peralta, Paraguay, que se encuentra en la etapa final de pavimentación.

Las obras que reclama el norte salteño

Mientras Paraguay avanza en la consolidación de su infraestructura, el sector privado considera que Salta debe acelerar las obras pendientes para no quedar rezagada.

Una de las principales demandas es la pavimentación de los 24 kilómetros que todavía permanecen sin asfalto entre Santa Victoria Este y Misión La Paz, un tramo considerado fundamental para completar la conexión con Paraguay.

También existe preocupación por el avance del río Bermejo sobre la Ruta Provincial 54. Desde la Mesa Integradora advierten que resulta necesario realizar obras de encauzamiento para evitar que una nueva crecida pueda afectar la traza y dejar incomunicada la zona.

Otro punto de preocupación es el actual puente sobre el Bermejo. Los empresarios sostienen que la estructura podría no estar preparada para soportar el volumen de tránsito pesado que generaría el corredor una vez que se encuentre plenamente operativo.

Por eso, entre los pedidos aparece la construcción de un nuevo puente sobre el río Bermejo, además de otras obras consideradas estratégicas para el desarrollo del norte.

Entre ellas se encuentran:

La puesta en funcionamiento del Parque Industrial de General Mosconi .

. El desarrollo del Parque Industrial de Pichanal .

. La reapertura del aeropuerto internacional de General Mosconi .

. Mejoras y rehabilitación de la Ruta Nacional 34 .

. La construcción de un nuevo puente internacional sobre el río Pilcomayo, destinado al tránsito de vehículos de gran porte.

Una conexión que puede cambiar la economía regional

El corredor permitirá conectar los puertos del Atlántico brasileño con los del Pacífico chileno atravesando Paraguay y el norte argentino. Para Salta, la posibilidad representa una oportunidad para ampliar el comercio, reducir costos logísticos y fortalecer las exportaciones de productos regionales.

Desde la Mesa Integradora señalaron que un informe de la CEPAL identifica al tramo comprendido entre Misión La Paz y Urundel como uno de los sectores más atrasados del proyecto.

Por ese motivo, las entidades empresarias reclaman tanto al Gobierno provincial como al nacional mecanismos de financiamiento que permitan ejecutar las obras pendientes y mejorar la competitividad de la región.

Acuerdo con comunidades originarias

La recorrida también incluyó un encuentro con caciques y referentes de comunidades originarias ubicadas en el área de influencia del corredor.

Durante la reunión se analizaron las oportunidades económicas, sociales y logísticas que puede generar la nueva conexión y se acordó establecer una agenda de trabajo conjunta para gestionar las inversiones necesarias ante los gobiernos provincial y nacional.

La iniciativa busca que las comunidades formen parte del proceso de transformación que podría generar el corredor y que las obras de infraestructura contemplen las necesidades de quienes viven en esos territorios.

Para los integrantes de la Mesa, el viaje permitió comprobar en territorio que la conexión internacional ya funciona y que el avance paraguayo acerca cada vez más al norte salteño a una nueva etapa de integración regional.