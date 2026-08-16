Perú subsidiará los combustibles tras las protestas por el fuerte aumento de precios

La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, anunció un subsidio focalizado para los combustibles destinado a transportistas de carga y pasajeros, luego de las fuertes protestas generadas por el aumento del precio del diésel y las gasolinas.

La medida contempla una reducción de entre 15% y 20% y tendrá una vigencia inicial de tres meses. Según explicó la mandataria, se trata de una decisión "extraordinaria, responsable y temporal" para aliviar el impacto de los aumentos sobre sectores considerados esenciales.

El anuncio se produjo después de una paralización del transporte en la región amazónica de Ucayali, donde las protestas comenzaron el lunes y derivaron en bloqueos de caminos. Durante las manifestaciones, una persona murió cuando una ambulancia no pudo llegar a un centro de salud debido a los cortes.

El subsidio alcanzará a todo el país

Fujimori explicó que el beneficio estará dirigido principalmente a los transportistas de carga y pasajeros y que, por primera vez, incluirá a mototaxistas y transportistas fluviales, dos modalidades de transporte fundamentales en la Amazonía peruana.

El ministro de Economía y Finanzas, Élmer Cuba, confirmó que el subsidio se aplicará en todo el país para el uso de diésel en el transporte masivo de carga y pasajeros.

En el caso de los mototaxis y las embarcaciones con motor, la implementación podría demorar unas tres semanas debido a que esos sectores todavía no cuentan con un registro específico. El Gobierno deberá habilitar una plataforma para identificar a los beneficiarios.

La presidenta, sin embargo, sostuvo que los tiempos podrían reducirse si los municipios colaboran con el empadronamiento de los transportistas.

Protestas y aumento de los combustibles

El Gobierno peruano atribuyó el incremento de los combustibles a factores externos, principalmente al conflicto armado en Medio Oriente y las dificultades que genera para la distribución mundial de hidrocarburos.

Fujimori sostuvo que los reclamos de los transportistas son "absolutamente justos" y afirmó que el Ejecutivo debe intervenir cuando factores externos afectan directamente la calidad de vida de la población.

La mandataria también aseguró que su administración no permanecerá al margen de la situación y que buscará responder "con responsabilidad y orden".

Más reservas de diésel para Ucayali

Además del subsidio, el Ministerio de Energía y Minas anunció modificaciones en el sistema de almacenamiento de combustible.

El ministro Guillermo Shinno informó que emitirá una resolución para permitir un mayor almacenamiento de diésel 2 en regiones como Ucayali. El objetivo es elevar las reservas disponibles hasta siete días, frente a los menos de tres días que se manejaban hasta ahora.

Según el funcionario, la limitada capacidad de almacenamiento contribuyó a generar especulación y problemas de abastecimiento durante las últimas jornadas de protestas.