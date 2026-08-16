Perú subsidiará los combustibles tras las protestas por el fuerte aumento de precios

 imagen

EN VIVO 01:00 a 4:00 HRS

Música Programada

PROX. 04:00 a 5:00 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 05:00 a 5:30 HRS

 

Hermandad Tibetana

Un espacio de la Organización Internacional Katmandú.

PROX. 05:30 a 6:00 HRS

 

Nuevo Milenio

Nuevo Milenio

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 13:00 HRS

 

La Mañana de Radio Salta

Un programa con la más amplia cobertura para mantenerte bien informado. Todas las novedades que te interesan en la voz de un equipo profesional de excelencia. 

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 15:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 18:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 18:00 a 19:00 HRS

 

Tiempo de Mundial

El programa que reúne la cobertura más amplia del evento deportivo más importante del planeta. Con invitados, entrevistas, y el mejor análisis futbolero.

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Toda la programación

Perú subsidiará los combustibles tras las protestas por el fuerte aumento de precios

El Gobierno de Keiko Fujimori anunció una ayuda de entre 15% y 20% para transportistas de carga y pasajeros.

Mundo

16 / 08 / 2026

 

VER GALERÍA

 

La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, anunció un subsidio focalizado para los combustibles destinado a transportistas de carga y pasajeros, luego de las fuertes protestas generadas por el aumento del precio del diésel y las gasolinas.

La medida contempla una reducción de entre 15% y 20% y tendrá una vigencia inicial de tres meses. Según explicó la mandataria, se trata de una decisión "extraordinaria, responsable y temporal" para aliviar el impacto de los aumentos sobre sectores considerados esenciales.

El anuncio se produjo después de una paralización del transporte en la región amazónica de Ucayali, donde las protestas comenzaron el lunes y derivaron en bloqueos de caminos. Durante las manifestaciones, una persona murió cuando una ambulancia no pudo llegar a un centro de salud debido a los cortes.

El subsidio alcanzará a todo el país

Fujimori explicó que el beneficio estará dirigido principalmente a los transportistas de carga y pasajeros y que, por primera vez, incluirá a mototaxistas y transportistas fluviales, dos modalidades de transporte fundamentales en la Amazonía peruana.

El ministro de Economía y Finanzas, Élmer Cuba, confirmó que el subsidio se aplicará en todo el país para el uso de diésel en el transporte masivo de carga y pasajeros.

En el caso de los mototaxis y las embarcaciones con motor, la implementación podría demorar unas tres semanas debido a que esos sectores todavía no cuentan con un registro específico. El Gobierno deberá habilitar una plataforma para identificar a los beneficiarios.

La presidenta, sin embargo, sostuvo que los tiempos podrían reducirse si los municipios colaboran con el empadronamiento de los transportistas.

Protestas y aumento de los combustibles

El Gobierno peruano atribuyó el incremento de los combustibles a factores externos, principalmente al conflicto armado en Medio Oriente y las dificultades que genera para la distribución mundial de hidrocarburos.

Fujimori sostuvo que los reclamos de los transportistas son "absolutamente justos" y afirmó que el Ejecutivo debe intervenir cuando factores externos afectan directamente la calidad de vida de la población.

La mandataria también aseguró que su administración no permanecerá al margen de la situación y que buscará responder "con responsabilidad y orden".

Más reservas de diésel para Ucayali

Además del subsidio, el Ministerio de Energía y Minas anunció modificaciones en el sistema de almacenamiento de combustible.

El ministro Guillermo Shinno informó que emitirá una resolución para permitir un mayor almacenamiento de diésel 2 en regiones como Ucayali. El objetivo es elevar las reservas disponibles hasta siete días, frente a los menos de tres días que se manejaban hasta ahora.

Según el funcionario, la limitada capacidad de almacenamiento contribuyó a generar especulación y problemas de abastecimiento durante las últimas jornadas de protestas.

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO