Servicios en el feriado nacional: La recolección de residuos se desarrolla con normalidad
Lo mismo ocurre con la limpieza y barrido de calles en la ciudad de Salta.
Salta Hoy
17 / 08 / 2026
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Los cementerios De la Santa Cruz y San Antonio de Padua estarán abiertos hasta las 19:00, pero la administración atenderá solo hasta las 13.
Los anexos del mercado San Miguel están cerrados.
En tanto el mercadito “General Belgrano” abrirá hasta las 13:30, mientras que los mercados Evita y Patio de la Empanada funcionarán hasta la medianoche.
La Secretaría de Tránsito permanecerá cerrada, pero realizará controles diarios.