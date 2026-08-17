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Conducción: Marcelo Booth y Rubén Díaz

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

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Servicios en el feriado nacional: La recolección de residuos se desarrolla con normalidad

Lo mismo ocurre con la limpieza y barrido de calles en la ciudad de Salta.

Salta Hoy

17 / 08 / 2026

 

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Los cementerios De la Santa Cruz y San Antonio de Padua estarán abiertos hasta las 19:00, pero la administración atenderá solo hasta las 13. 

Los anexos del mercado San Miguel están cerrados. 

En tanto el mercadito “General Belgrano” abrirá hasta las 13:30, mientras que los mercados Evita y Patio de la Empanada funcionarán hasta la medianoche. 

La Secretaría de Tránsito permanecerá cerrada, pero realizará controles diarios.
 

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