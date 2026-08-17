Servicios en el feriado nacional: La recolección de residuos se desarrolla con normalidad

Los cementerios De la Santa Cruz y San Antonio de Padua estarán abiertos hasta las 19:00, pero la administración atenderá solo hasta las 13.

Los anexos del mercado San Miguel están cerrados.

En tanto el mercadito “General Belgrano” abrirá hasta las 13:30, mientras que los mercados Evita y Patio de la Empanada funcionarán hasta la medianoche.

La Secretaría de Tránsito permanecerá cerrada, pero realizará controles diarios.

