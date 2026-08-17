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Alerta amarilla por viento Zonda en los Valles y vientos intensos en la Puna

Así lo confirmó el Servicio Meteorológico Nacional. Mirá los detalles.

Salta Hoy

17 / 08 / 2026

 

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El viento Zonda afectará esta tarde los Valles de Cachi, Cafayate, Chicoana, La Caldera, La Poma, Molinos, Rosario de Lerma y Valles de San Carlos.

El Servicio Meteorológico Nacional detalló que el área puede ser afectada por viento Zonda con velocidades de entre 30 y 45 km/h, con ráfagas que pueden superar los 70 km/h. 

Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un repentino aumento de temperaturas y condiciones muy secas.

Para la mañana y tarde de hoy, también rige una alerta amarilla por vientos intensos para la cordillera y zona de Puna de los departamentos Cachi, La Poma, Los Andes y Molinos.

La zona cordillerana será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 60 y 80 km/h, con ráfagas de 130 km/h.

 


 

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