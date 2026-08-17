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“San Martín fue un gran estadista”

La profesora de historia Irene Romero se refirió esta mañana por Radio Salta a la figura del Padre de la Patria a propósito de cumplirse 176 años de su fallecimiento.

Salta Hoy

17 / 08 / 2026

 

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“Su personalidad austera, su don de gobernante y gran estadista y excelente militar ayudó a que construyera el plan para armar un gran ejército”, dijo la docente.

Finalmente invitó a la audiencia a la presentación de su último libro titulado “Guerreras y Heroínas” el próximo 20 de agosto a las 18 horas en Sarmiento 308, Caja de Seguridad para Abogados y Procuradores de la Provincia de Salta.

 

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