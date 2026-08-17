En lo que va del fin de semana largo no hubo accidentes de tránsito con víctimas fatales

En Campo Santo un conductor abandonó al acompañante.

Ocurrió hoy alrededor de la 1:00 de la madrugada en la Avenida Hipólito Yrigoyen, a la altura del Fortín de Gauchos.

Tras la alerta, la policía encontró a un joven de 19 años tendido en la calle con dolor en brazos y piernas junto a una moto de 110 cc, pero el conductor no estaba en la escena.

Luego de un patrullaje por el barrio Alberto Rallé, la policía localizó al conductor otro joven de 19 años, quien se había dado a la fuga tras la caída.

Ambos fueron trasladados al hospital zonal con diagnóstico de politraumatismos sin gravedad, aunque en el caso intervino una fiscalía.

Por otro lado, en Orán un conductor alcoholizado se accidentó.

Sucedió hoy a la 1:30 de la madrugada en la esquina de calle Los Cedros y Pueyrredón, de la ciudad norteña.

Un vecino escuchó un fuerte golpe y al salir encontró a un hombre tendido en la vereda con un corte de 3 centímetros en la frente, rostro ensangrentado y un fuerte aliento etílico.

Fue trasladado al hospital San Vicente de Paul, donde le realizaron una tomografía y quedó internado en observación, pero fuera de peligro.