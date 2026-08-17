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Una lista quiere terminar con 43 años de la familia Cruz frente a los sanitaristas

“Somos la unión de varios trabajadores y queremos renovar la dirigencia de un gremio que tiene al frente a una misma familia”, dijo Ariel Chávez, candidato a secretario general de la lista Unión Sanitarista para las próximas elecciones del 28 de este mes.

Salta Hoy

17 / 08 / 2026

 

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Se trata del gremio Sutoss, Sindicato Único de Trabajadores de Obras Sanitarias de Salta

Al respecto, Chávez, dio su postura y explicó que diversos trabajadores del sector se unieron para formar la agrupación "Unión Sanitarista" con el objetivo de disputar la conducción del sindicato.

Expresó que buscan renovar la dirigencia, señalando que la misma familia conduce el gremio desde hace 43 años.

Chávez sostuvo que una conducción debe durar como máximo dos gestiones, en caso de realizar un buen trabajo, para dar paso a la participación de nuevos integrantes.

Además rechazo a los mandatos eternos: "Estamos en contra de la perpetuación en los cargos, una práctica que consideran caduca dentro del sindicalismo", afirmó.

El gremialista dijo que “esta familia -por los Cruz- conduce el gremio hace 4 décadas” y agregó que “los afiliados ya no se sienten representados por ellos porque priorizan algunos festejos y no el bienestar de los sanitaristas”.

 

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