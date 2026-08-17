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Piden que cuatro tabacaleras tributen en ARCA (Ex Afip)

El reclamo fue la base de la reunión o charla debate denominada “Agenda para el Desarrollo Nacional”.

Salta Hoy

17 / 08 / 2026

 

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La misma se llevó adelante junto a las Comisiones de Economías Regionales y de Industria y Comercio del Senado de la Nación la semana pasada.

Enrique Cornejo, dirigente tabacalero y senador provincial habló con Radio Salta sobre los perjuicios para el sector económico.

También dio detalles de los precios de las diferentes marcas de cigarrillos y comentó cómo se genera la evasión tributaria.

 

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