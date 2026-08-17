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Salta vivirá la Semifinal Provincial de la Copa Robótica Argentina 2026

La jornada será este martes 18 de agosto de 9 a 17 en el Microestadio Delmi, con entrada libre y gratuita. Participarán 20 equipos de estudiantes de distintos puntos de la provincia.

Salta Hoy

17 / 08 / 2026

 

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El Gobierno de la Provincia invita a toda la comunidad a participar este martes 18 de agosto de la Semifinal Provincial de la Copa Robótica Argentina 2026, que se desarrollará de 9 a 17 horas en el Microestadio Delmi, ubicado en O’Higgins 1499.

Durante la jornada, 20 equipos integrados por estudiantes de distintos puntos de Salta competirán en una experiencia que combina innovación, creatividad y tecnología, poniendo a prueba sus conocimientos en programación, diseño y robótica.

La competencia definirá a los dos equipos que representarán a Salta en la Final Nacional de la Copa Robótica Argentina 2026, que se realizará en la provincia de Neuquén.

La iniciativa promueve las vocaciones científico-tecnológicas, el aprendizaje, el trabajo colaborativo y el desarrollo de habilidades vinculadas a la economía del conocimiento.

La entrada es libre y gratuita. Se invita a familias, estudiantes, docentes y a toda la comunidad a acercarse este martes al Microestadio Delmi para acompañar a los jóvenes talentos salteños y disfrutar de una jornada dedicada a la innovación y la tecnología.

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