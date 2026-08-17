El SAMEC conmemora 39 años al servicio con un acto y un simulacro de emergencia vial

El Sistema de Atención Médica para Emergencias y Catástrofes (SAMEC) celebra este año su 39.° aniversario de trayectoria ininterrumpida en la atención prehospitalaria y respuesta ante emergencias en la provincia.

La jornada conmemorativa se llevará a cabo a partir de las 8:30 horas en la sede central del organismo, con un acto oficial que estará encabezado por el ministro de Salud Pública, Federico Mangione, y el director del SAMEC, Daniel Romero, junto a autoridades provinciales y personal de salud.

Durante la ceremonia central se realizará un repaso por los hitos históricos que consolidaron a la institución como referente en la atención de emergencias sanitarias, además de una entrega de reconocimientos al personal recientemente jubilado en agradecimiento a sus años de compromiso y vocación de servicio.

Posteriormente, como parte de los ejercicios prácticos de preparación y coordinación operativa, los equipos de emergencia desplegarán un simulacro de rescate ante un siniestro vial con víctimas múltiples en el predio del Campo de la Cruz. La actividad pondrá a prueba los protocolos de triage, asistencia prehospitalaria y derivación rápida.