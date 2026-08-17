Perú: Fujimori subsidiará los combustibles tras las masivas protestas por los aumentos

La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, anunció este viernes un subsidio focalizado en el precio de los combustibles, de entre 15 % y 20 %, para los transportistas de carga y pasajeros, incluidos mototaxistas y fluvial, como medida ante el incremento de los precios del diésel y gasolinas, que generó una paralización del transporte en la región selvática de Ucayali.

En un pronunciamiento desde el Palacio de Gobierno, Fujimori dijo que su Gobierno tiene la obligación de tener respuestas “cuando causas externas afectan la calidad de vida de los compatriotas”, tras señalar que el incremento de los combustibles responde al conflicto armado en Medio Oriente y los obstáculos para la distribución a nivel mundial.

En ese sentido, la mandataria explicó que “se va a aplicar un subsidio focalizado a quienes más lo necesitan, los transportistas de carga y pasajeros”, y que “por primera vez, este subsidio incluirá a los transportistas fluviales y mototaxistas”, que son la modalidad de transporte más utilizada en la Amazonía peruana.

El subsidio tendrá una vigencia de tres meses, dado que es una medida “extraordinaria, responsable y temporal”, afirmó la gobernante.

Fujimori señaló que el incremento del costo del combustible ha generado “muchos reclamos”, pero que son “absolutamente justos”, en referencia a las protestas en Ucayali que empezaron el lunes y el jueves provocó la muerte de una persona en una ambulancia que no se pudo trasladar al centro de salud por el bloqueo de caminos en esa región.

Aseguró que su Gobierno “no tiene ni tendrá la práctica de mirar de costado a los problemas”, sino que actuará “con responsabilidad y orden”.

Por su parte, el ministro de Economía y Finanzas, Élmer Cuba, ratificó que el subsidio focalizado se aplicará en todo el país para el uso del diésel en el transporte masivo de carga y pasajeros, y que se ampliará a sectores que “nunca lo han tenido en la selva, como los mototaxistas y fluvial”.

En el caso del transporte en mototaxi y en balsas a motor, Cuba dijo que el subsidio “va a demorar tres semanas más” en ser recibido porque “es un sector que no está registrado aún” y se tiene que habilitar una plataforma para llevarlo a cabo.

Sin embargo, la mandataria dijo que ese proceso puede ser en menor tiempo si se cuenta con el apoyo de los alcaldes para facilitar el registro de los usuarios.

A su vez, el ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, informó que emitirá una resolución para permitir el uso de más tanques de almacenamiento de diésel 2 para incrementar los inventarios en regiones como Ucayali hasta siete días, el doble de lo permitido hasta la fecha.

Esa reducida capacidad de almacenamiento, menor a tres días, “ha provocado la especulación” en Ucayali, donde estallaron las protesta esta semana, indicó Shinno.