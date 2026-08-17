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Argentina es campeón del Sudamericano Sub-17 de Futsal

La Selección Argentina derrotó 2-1 a Brasil en tiempo extra y se consagró campeón continental por tercera vez consecutiva. Lorenzo Sampedro marcó el gol de la victoria en una final disputada en Paraguay.

Deportes

17 / 08 / 2026

 

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La Selección argentina Sub-17 de futsal se consagró nuevamente campeona de Sudamérica. El combinado nacional venció 2-1 a Brasil en la gran final de la CONMEBOL Sub17 Futsal 2026 y consiguió el título continental por tercera edición consecutiva.

El encuentro se disputó en el Complejo CONMEBOL SUMA, ubicado en Luque, Paraguay, donde Argentina protagonizó una intensa definición ante el seleccionado brasileño.

Tras la igualadad en el tiempo reglamentario, el partido se extendió al tiempo extra. Allí apareció Lorenzo Sampedro para marcar el gol decisivo y darle a la Albiceleste un nuevo campeonato.

El camino hacia la final

Para llegar a la definición, Argentina tuvo que superar a Venezuela en las semifinales. El seleccionado nacional se impuso por 2-1 y aseguró su clasificación a la gran final frente a Brasil.

Lisandro Velázquez abrió el marcador a los 15 minutos del primer tiempo y permitió que Argentina se fuera al descanso con ventaja.

Ya en la segunda mitad, Gabriel Boadas consiguió el empate para Venezuela a los cinco minutos. Sin embargo, Axel Barrios apareció a los 13 minutos para marcar el segundo gol argentino y sellar el triunfo.

Con ese resultado, la Albiceleste se convirtió en uno de los dos finalistas del certamen y posteriormente logró quedarse con el título continental.

El mensaje para los campeones

En la red social Instagram, la cuenta oficial de la Selección argentina publicó un mensaje para los jóvenes.

“Orgullo enorme por este equipo que defendió la camiseta con garra, talento y corazón hasta el final”, comenzó.

Y terminó con un contundente “¡El futuro del futsal argentino está en excelentes manos!”.
 

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