Salta volvió a ser campeón y escribió una página histórica

El seleccionado femenino Sub-14 de Salta alcanzó ayer un logro histórico al consagrarse campeón del Campeonato Argentino de la categoría, luego de derrotar por 2 a 0 a Mendoza en una emocionante final disputada en el Club Ciudad de Buenos Aires.

El conjunto salteño tuvo una actuación sobresaliente durante todo el certamen y coronó su campaña con una victoria contundente en el partido decisivo. Francesca Cavalli Socolosky abrió el marcador a los 47 minutos, con un gol de jugada.

Seis minutos más tarde, a los 53', Aitana Moretti amplió la diferencia mediante un córner corto y puso cifras definitivas al encuentro. Con el 2 a 0, Salta pudo celebrar un título que quedará marcado en la historia del hockey de la provincia.

La consagración representa, además, el regreso de un seleccionado de la Asociación Salteña de Hockey a lo más alto de un Campeonato Argentino después de 18 años. La última conquista había sido en 2008, con el seleccionado Sub-21.

Anteriormente, Salta había festejado los títulos nacionales Sub-17 de 2004 y Sub-15 de 2007. Por eso, el campeonato conseguido en Buenos Aires vuelve a colocar al hockey salteño entre los grandes protagonistas del ámbito nacional.

El camino hacia la consagración comenzó en la zona B, donde Salta mostró desde el inicio sus aspiraciones. En su debut goleó 4 a 0 a Noroeste y luego igualó 1 a 1 frente a Mendoza, uno de sus rivales en la definición.

En el tercer partido de la fase clasificatoria, el seleccionado salteño consiguió una trabajada victoria por 3 a 2 sobre Tucumán. Con esos resultados, terminó primero en su grupo con siete puntos y obtuvo el pasaje a las semifinales.

En esa instancia enfrentó a San Juan, en un partido cerrado y de mucha tensión. Salta se impuso por 1 a 0 y consiguió el boleto a la gran final, donde nuevamente debía medirse con Mendoza. Esta vez, el equipo salteño no dejó dudas. Con goles de Cavalli Socolosky y Moretti, ganó 2 a 0 y se quedó con el campeonato, cerrando una campaña invicta y de enorme jerarquía.

Como reconocimiento individual, Agustina Romero Aguirre fue elegida como la mejor jugadora de la final, mientras que Candela Ríos terminó como la máxima goleadora salteña del torneo, con cuatro conquistas.

La clasificación final tuvo a Salta en el primer lugar, seguido por la Asociación Mendocina, Buenos Aires y San Juan. Córdoba terminó novena, Tucumán décima, La Pampa undécima y Noroeste duodécima. El festejo salteño se completó con la satisfacción de haber superado a rivales de gran tradición y con una generación que ya dejó su nombre en la historia de la disciplina.