Mundial de Hockey 2026: Las Leonas vencieron 3 a 2 a Alemania y dieron un paso clave

Las Leonas consiguieron un triunfo de enorme valor en el Mundial de hockey sobre césped 2026, que se disputa en Bélgica y Países Bajos, al derrotar por 3-2 a Alemania en un encuentro cargado de tensión, con momentos de dominio para ambos equipos y una definición que volvió a mostrar el carácter del seleccionado argentino.

El equipo dirigido por Fernando Ferrara encontró una de sus principales armas en los momentos decisivos: la defensa dentro del círculo. Cuando Alemania apretó y puso en riesgo la ventaja, Argentina resistió y volvió a apoyarse en una estructura defensiva que terminó siendo clave para sostener el resultado.

A diferencia del debut en el torneo, esta vez Las Leonas pudieron aprovechar mejor sus oportunidades de córner corto. Argentina generó seis jugadas fijas y convirtió dos de ellas, mientras que el restante gol llegó tras una acción ofensiva temprana. Alemania también tuvo seis córners cortos, pero solo logró transformar uno en gol.

