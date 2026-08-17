Eduardo Duhalde criticó a Milei y sorprendió con su candidato preferido para 2027

Eduardo Duhalde volvió a meterse de lleno en la discusión política rumbo a las elecciones de 2027. El expresidente cuestionó la forma de conducción de Javier Milei, aseguró que el Gobierno mantiene una lógica permanente de confrontación y sostuvo que espera un cambio en la actitud del mandatario para evitar un mayor deterioro del país.

“Lo que yo quiero es que este señor cambie, que entienda en algún momento que así al país le va a ir cada vez peor”, afirmó Duhalde al referirse al Presidente.

El exmandatario aclaró que sus críticas no implican un planteo para que Milei deje anticipadamente la Casa Rosada. Su cuestionamiento estuvo centrado en el estilo político del libertario, al que definió como responsable de encabezar un “gobierno de pelea”.

Para Duhalde, esa dinámica constituye uno de los principales problemas de la actual administración. Consideró que Milei está “equivocado en su manera de manejarse” y volvió así sobre críticas que ya había realizado meses atrás.

En mayo, el exgobernador bonaerense había utilizado términos todavía más duros al evaluar al jefe de Estado. “El Presidente no tiene las condiciones para gobernar. Es una persona que tiene un carácter de mierda. No se puede vivir peleando”, había manifestado entonces durante una entrevista radial.

Un duro diagnóstico sobre el peronismo

Las críticas de Duhalde, sin embargo, no quedaron limitadas al oficialismo. Al analizar el presente de la oposición, fue contundente respecto de la situación que atraviesa el peronismo.

“Lo veo mal”, respondió al ser consultado sobre el movimiento político al que perteneció durante toda su trayectoria.

Luego amplió el diagnóstico y planteó que la crisis excede al justicialismo. “Veo mal a los partidos, veo mal a todos los partidos. Inclusive, al partido del Gobierno lo veo mal”, señaló.

En ese escenario, el expresidente considera necesario avanzar hacia una nueva construcción política. Según explicó, trabaja en la conformación del Movimiento Productivo Argentino como partido político, con participación de sectores provenientes tanto del radicalismo como del justicialismo.

“Creo que hay que armar una cosa distinta y la estamos armando”, afirmó.

La intención, indicó, es que ese espacio tenga representación y pueda competir en los niveles nacional, provincial y municipal. Entre sus principales objetivos mencionó la elaboración de un programa destinado a combatir lo que definió como la “corrupción estructural”.

Duhalde se bajó de cualquier candidatura

Pese a su regreso a las discusiones sobre el armado electoral, Duhalde descartó de plano la posibilidad de ocupar personalmente un lugar en las listas de 2027.

“No, no. Yo ya tengo 84 años y, a esta edad, no está uno para gobernar, pero estoy para ayudar”, expresó.

De esta manera, planteó su participación como la de un dirigente dispuesto a colaborar en la construcción de una alternativa, pero sin aspiraciones de volver a ocupar cargos ejecutivos.

El respaldo a Axel Kicillof

Al momento de mencionar nombres con posibilidades de competir en las próximas elecciones presidenciales, Duhalde destacó al gobernador bonaerense Axel Kicillof.

El expresidente puso el foco particularmente en una característica del mandatario provincial: “Kicillof me parece un hombre honesto”, señaló.

También sostuvo que existe una fuerte presión política desde el Gobierno nacional hacia la administración bonaerense y, cuando le preguntaron directamente por una eventual candidatura de Kicillof en 2027, no dejó lugar a demasiadas dudas.

“Me gusta como candidato, me gusta el candidato”, afirmó.

Así, Duhalde volvió a intervenir en la discusión sobre el futuro de la oposición y dejó tres definiciones políticas de cara a 2027: un fuerte cuestionamiento al estilo de Milei, un diagnóstico crítico sobre el presente del peronismo y un respaldo explícito a Kicillof como posible candidato presidencial.