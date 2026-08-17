 imagen

EN VIVO 09:00 a 13:00 HRS

La Mañana de Radio Salta

Conducción: Fernando Palopoli, Marita Simón, Daniel Chocobar, Nelson Colque, Pablo Ferrer, Delia Aguilar y César Alurralde

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 15:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 18:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 18:00 a 19:00 HRS

 

Tiempo de Mundial

El programa que reúne la cobertura más amplia del evento deportivo más importante del planeta. Con invitados, entrevistas, y el mejor análisis futbolero.

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Toda la programación

Karina Milei encabezará la primera reunión organizativa para la visita del Papa León XIV

El Sumo Pontífice visitará el país entre el 8 al 11 de noviembre, Contempla actividades en la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y Córdoba. Se tratará de la primera visita de un Papa al país en casi cuatro décadas, tras la histórica presencia de Juan Pablo II en 1987.  

Argentina

17 / 08 / 2026

 

VER GALERÍA

 

La secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, encabezará este martes 18 de agosto la primera reunión organizativa para la visita del Papa León XIV a la Argentina, que será del 8 al 11 de noviembre.

El encuentro se llevará a cabo a las 17 horas en la Casa Rosada. Desde el lado del oficialismo, participarán ministros del Gabinete nacional, principalmente del área de seguridad y funcionarios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

En representación de la Iglesia Católica asistirán: el arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge García Cuerva, y los sacerdotes Matías Taricco y Máximo Jurcinovic.

Se abordará desde el recibimiento de la máxima autoridad de la Iglesia Católica y las actividades con representantes del Poder Ejecutivo, hasta los operativos de seguridad, que incluyen los cortes de calle en los puntos donde pasará la caravana.

La reunión forma parte del esquema de trabajo que vienen llevando adelante las autoridades nacionales y la Conferencia Episcopal Argentina para coordinar los distintos aspectos vinculados con la recepción del Santo Padre y el desarrollo de su visita al país.

El itinerario de León XIV en la Argentina 

El itinerario del Sumo Pontífice contempla actividades en la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires -con una parada prevista en la Basílica de Luján- y la provincia de Córdoba. Se tratará de la primera visita de un Papa al país en casi cuatro décadas, tras la histórica presencia de Juan Pablo II en 1987.

Aunque la agenda definitiva aún no fue oficializada, el presidente Javier Milei celebró días atrás la confirmación de la visita apostólica tras la invitación formal extendida a principios de año. "Una visita histórica para todos los argentinos", destacó el mandatario en su cuenta de la red social X.

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO