Antilla: Se investiga la muerte de un adulto mayor

El fiscal penal de Rosario de la Frontera, Nicolás Rodríguez López, tomó intervención tras el reporte de fallecimiento de un hombre de 65 años en circunstancias que tratan de establecer.

El hecho se registró durante la noche del sábado 15 de agosto en el paraje San Lorenzo, localidad de Antilla. Allí, personal policial recibió una alerta mediante WhatsApp, en la que se solicitaba la presencia de efectivos en un domicilio de la zona debido a una situación de conflicto familiar.

Ante la comunicación, personal del Destacamento Policial Antillas se desplazó hasta el lugar en un móvil policial y se entrevistaron con un hombre de 65 años, quien manifestó que durante el mediodía había mantenido una fuerte discusión con su esposa, y que esta se había retirado del domicilio.

Con el objetivo de localizarla y verificar su estado, los policías iniciaron una recorrida por las inmediaciones y mientras se desplazaban hacia una vivienda cercana, escucharon pedidos de auxilio provenientes del inmueble que acababan de abandonar, por lo que regresaron de inmediato.

Al ingresar nuevamente al domicilio, los efectivos encontraron al alertante gravemente herido, junto a un arma de fuego. El hombre presentaba una lesión en la zona de la cabeza, por lo que se solicitó inmediato asistencia sanitaria.

Minutos después arribó personal de salud en una ambulancia, cuyos profesionales constataron que se encontraba sin vida. En consecuencia, se procedió a preservar el lugar y asegurar la escena para evitar la alteración de posibles evidencias. Posteriormente, la esposa del fallecido fue localizada en una vivienda cercana en buen estado de salud.

Por disposición del fiscal Rodríguez López, se realizaron las medidas de rigor, entre ellas la intervención del personal de Criminalística, el secuestro del arma de fuego y de elementos de interés para la investigación, la toma de muestras periciales y la recepción de declaración testimonial al hijo del fallecido.

El cuerpo fue trasladado para realizar la correspondiente autopsia médico-legal y se trabaja de forma interdisciplinaria en establecer las circunstancias en que se produjo su muerte, en consideración de que la investigación se realiza conforme a la Resolución 1284 de 2021 de la Procuración General de la Provincia, que establece que, ante la muerte de una persona, incluso si inicialmente parece un suicidio o una muerte accidental, debe aplicarse como regla la presunción de homicidio doloso. Esto implica seguir los protocolos y medidas correspondientes desde las primeras diligencias hasta que pueda descartarse razonadamente la comisión de un delito.