Sáenz se unió a las celebraciones en honor a San Lorenzo Mártir

El gobernador Gustavo Sáenz participó de los actos centrales en honor a San Lorenzo Mártir, en el municipio de San Lorenzo. Acompañado por el intendente Manuel Saravia, el mandatario encabezó las celebraciones que congregaron a la comunidad en torno a su fe y tradiciones.

Las actividades se iniciaron con la santa misa, oficiada por monseñor Mario Antonio Cargnello que tuvo como lema “Con el mártir San Lorenzo seamos constructores de la paz”.

Posteriormente, los fieles realizaron la procesión con la sagrada imagen del Santo, recorriendo las calles del municipio.

Tras los actos religiosos, la celebración continuó con un desfile gaucho que fue encabezado por el gobernador Sáenz. Participaron los fortines de la zona, honrando las costumbres salteñas.



