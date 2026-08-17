Salta consolida su liderazgo turístico, cultural y económico en el Norte Grande

Salta registró un intenso flujo turístico, cultural y económico durante el fin de semana largo. La realización de actividades simultáneas en la capital y el interior movilizó a cerca de 40.000 personas, lo que generó un impacto directo en los sectores hotelero, gastronómico y comercial.

Dicha afluencia tuvo como puerta de entrada estratégica al Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes, que registró el movimiento de más de 14.000 pasajeros. La llegada de servicios de cabotaje, sumada a las operaciones internacionales desde Asunción, Lima y Panamá, ratificó el perfil receptor de la provincia y su posición como nodo aéreo del norte argentino.

Entre las propuestas del calendario, San Lorenzo destacó como el punto de mayor convocatoria. Las festividades de San Lorenzo Mártir y el tradicional Festival de Doma y Folclore contaron con la presencia del gobernador Gustavo Sáenz, congregaron a más de 10.000 asistentes que agotaron la totalidad de las entradas y llevaron al municipio a rozar la ocupación plena la noche del domingo. La grilla artística, encabezada por El Chaqueño Palavecino, Euge Quevedo, y Sele Vera, impulsó la actividad de artesanos, emprendedores y comercios locales.

El despliegue territorial alcanzó a diversos municipios con una nutrida agenda deportiva y religiosa. En la capital se disputó la final del Campeonato Regional de Duatlón 2026 con 365 atletas de diez provincias y un certamen interprovincial U15 de básquet en Gimnasia y Tiro. En el interior, las comunidades celebraron el Mes de la Pachamama y las honras a la Virgen de Urkupiña.

Asimismo, la fe movilizó masivamente al interior salteño: la Virgen de la Montaña reunió a entre 15.000 y 16.000 devotos, las festividades patronales a San Roque en Iruya convocaron a unos 400 fieles, y Nuestra Señora de la Asunción en El Tunal (El Galpón) sumó cerca de un millar de personas entre la procesión gaucha y su festival. En simultáneo, la ciudad ofreció la Feria Medieval en el Mercado Artesanal, festejos del Día del Niño en el Teleférico San Bernardo y los Parques Urbanos, y las funciones del Circo Ánima, que prevé alcanzar 70.000 espectadores para el cierre de temporada el próximo 23 de agosto.

Al respecto, la ministra de Turismo y Deportes, Manuela Arancibia, remarcó que “las tradiciones de cada comunidad constituyen el motor del desarrollo provincial”, y subrayó el objetivo de lograr que los viajeros prolonguen su estadía en las distintas localidades.

La oferta mantendrá su ritmo durante los últimos días del mes con la Cumbre NOA de la mano de Mario Pergolini, el Carnaval de Invierno, obras teatrales, y el Festival Orán 2026. Hacia septiembre, Salta se transformará en el centro de la fe con la festividad del Milagro, cuya procesión central del 15 de septiembre ya cita a las primeras peregrinaciones desde el interior y otros puntos del país.

A dicho esquema se une el turismo de reuniones en los Centros de Convenciones de Salta y Cafayate, junto al posicionamiento deportivo de Cachi mediante su pista de atletismo de altura y la postulación al programa Best Tourism Villages de ONU Turismo.

Para acompañar la demanda, la Provincia avanza en la ampliación de la infraestructura aeroportuaria y en la expansión de la red de vuelos. COPA Airlines elevará a cuatro sus frecuencias con Panamá y, desde el 17 de diciembre, GOL incorporará la conexión directa a Río de Janeiro. Junto a las rutas de Lima y Asunción, Salta alcanzará cuatro conexiones internacionales para recibir visitantes los 365 días del año.