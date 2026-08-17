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La nueva Plaza Evita fue inaugurada este domingo en coincidencia con el Día del Niño

Muchos chicos y familias asistieron al evento, en el espacio ubicado en avenida Entre Ríos, entre Maipú y República de Siria.

Salta Hoy

17 / 08 / 2026

 

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La plaza sumó nuevos juegos infantiles, un playón deportivo, sector gastronómico, mejoras de accesibilidad y nueva forestación.

La inauguración fue un éxito y los vecinos celebraron la llegada de este nuevo lugar recreativo con sectores pensados para disfrutar y encontrarse.


 

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