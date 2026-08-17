Habilitan hoy las preinscripciones digitales para la Feria del Milagro

Los feriantes interesados en participar deben inscribirse de forma virtual a través de la App Muni Salta.

El formulario es corto y fácil de completar. Se permitirá una carga por DNI y se recomienda tener toda la documentación lista antes de comenzar.

Los puestos se podrán instalar del 11 al 15 de septiembre y el cupo es limitado.

Documentación y requisitos para los diferentes puestos

Los postulantes deberán cargar la documentación en el formulario que corresponda, se admite un rubro por persona y los puestos son en gazebo de 3×3 azul o blanco:

1) FORMULARIO GENERAL (todos los rubros y alimentos envasados, masas regionales, licuados, helados)

– DNI (frente y dorso)

– Número de CUIL

– Foto 4×4 tipo selfie con fondo blanco

– Certificado de residencia (vigencia 90 días)

– Constancia de inscripción en Arca (se admite constancia de no inscripción)

– Certificado de Discapacidad (en caso de corresponder)

En caso de venta de alimentos deberá agregarse:

– Carnet de manipulación de alimentos

– La mercadería para la venta debe contar con etiquetado correspondiente: lote, fecha de elaboración, vencimiento.

Para quienes elaboren alimentos en el lugar con manejo de fuego:

2) FORMULARIO PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS EN EL LUGAR:

– DNI (frente y dorso)

– Número de CUIL

– Foto 4×4 tipo selfie con fondo blanco

– Certificado de residencia (vigencia 90 días)

– Constancia de inscripción en Arca (se admite constancia de no inscripción)

– Certificado de Discapacidad (en caso de corresponder)

– Carnet de manipulación de alimentos

– Foto del matafuego cargado y vigente

– La mercadería para la venta debe contar con etiquetado correspondiente: lote, fecha de elaboración, vencimiento.

Recomendaron leer con atención los requisitos mínimos de participación en la feria antes de iniciar la carga de formularios.

En el caso de pochocleros, atriles, pintacaritas deberán presentar una nota solicitando autorización por mesa de entrada.