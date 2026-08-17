Salta rindió homenaje al general José de San Martín

El acto oficial se desarrolló esta mañana pasadas las 10:00 en el monumento al Libertador, ubicado en el parque San Martín, donde se izaron las banderas provincial y nacional, se entonó el Himno Nacional Argentino, y se colocaron ofrendas florales.

La ceremonia contó con una nutrida comitiva institucional: Antonio Marocco (Vicegobernador de la provincia), Cristina Fiore (Ministra de Educación), Dra. Teresa Ovejero (Presidente de la Corte de Justicia), Flavia Royón (Senadora Nacional), y Emiliano Durand (Intendente de Salta Capital) junto a su esposa,

También estuvieron integrantes del Coro de la Municipalidad, delegaciones de Excombatientes de Malvinas, y agrupaciones militares.