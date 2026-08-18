Buscan llevar el SAMEC a toda la provincia y abrir dos carreras médicas nuevas

El funcionario encabezó esta mañana el acto por los 39 años de vida del Servicio de Emergencias y Catástrofes de Salta y habló con Radio Salta.

El objetivo del proyecto sanitario junto al gobernador es lograr una salud federal e igualitaria, extendiendo el sistema del SAMEC a toda la provincia de Salta, expresó.

Se busca centralizar todo el transporte de ambulancias bajo la órbita del SAMEC para optimizar los recursos disponibles que actualmente se encuentran subutilizados en diversas regiones.

Dijo que al sistema, se incorporarán 5 ambulancias más de alta complejidad, tras haber entregado 3 ambulancias previamente.

Mangione explicó sobre las estadísticas que en solo 6 meses, recibió 95.000 llamadas; 18.000 atenciones directas desplegadas, y 12.000 atenciones telefónicas resueltas.

Destacó que el SAMEC es una estructura crítica que opera de forma ininterrumpida las 24 horas del día, los 365 días del año.

El funcionario calificó al sistema como el "talón de Aquiles" del sistema de salud: si el servicio falla, la atención de la población entra en crisis.

Pidió a la población cuidar la herramienta y hacer un uso responsable del 911/SAMEC. Remarcó que el servicio está destinado exclusivamente a urgencias y emergencias graves, y no para consultas menores o dolencias no urgentes.

Indicó por otro lado la preocupación por los altos índices de personas accidentadas en incidentes de tránsito. Y tuvo unos minutos para reflexionar sobre el mal uso de las motocicletas. “Viajan sin casco, con varias personas en un solo motovehículo”, dijo.

Además llamó la atención a quienes comienzan sus campañas políticas con el tema del tránsito como eje. “Dejen de prometer cosas que no pueden cumplir y vean en qué país estamos”, expresó.

Finalmente anticipó a modo de primicia que se lanzarán en Salta dos nuevas carreras relacionadas a la medicina: formación de paramédicos y técnicos en anestesia.

“Por eso estamos hablando con la UNSa y con la Upateco”, indicó Mangione.