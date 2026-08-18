Mirá el estado actual de los pasos fronterizos en el Norte Argentino

Aguas Blancas, hacia Bermejo - Bolivia, está habilitado de 8:00 a 18:00 horas. También se puede cruzar Salvador Mazza, que opera en el mismo horario.

Sin embargo, el Paso de Sico en Salta se encuentra cerrado. Además, el Paso de Jama en Jujuy también está cerrado por acumulación de nieve y vientos intensos.

Se aconseja a los usuarios y transportistas verificar las condiciones climáticas antes de viajar a las zonas cordilleranas.