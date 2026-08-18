Dos accidentes de tránsito provocados por conductores alcoholizados

[Foto gentileza Diario El Tribuno]

Uno de ellos, se registró a las 5:00 en Avenida Paraguay a la altura de un boliche, donde un automóvil impactó de frente contra un poste de alumbrado público.

Aunque inicialmente se sospechó de la calzada resbaladiza por la lluvia, el test de alcoholemia reveló que el conductor tenía 1,77 gramos de alcohol en sangre.

Resultó ileso, pero la policía le labró la infracción correspondiente, le secuestró el carnet de conducir y retuvo el vehículo hasta la llegada de un conductor alternativo designado.

Por otro lado, a las 6:00, se produjo un choque y posterior pelea en el macrocentro salteño.

En la intersección de las calles Orán y Rosario de la Frontera, zona oeste de la ciudad, un automóvil de aplicación de viajes que trasladaba a un pasajero fue embestido por un remís.

Tras el fuerte impacto, uno de los vehículos terminó chocando contra la fachada de una casa.

El conductor del remís, causante del choque, conducía en estado de ebriedad, arrojando un resultado de 1,92 gramos de alcohol en sangre.

El pasajero del auto de aplicación sufrió un traumatismo leve en la pierna derecha y fue asistido por el SAMEC.

Tras la colisión, se registraron incidentes con golpes de puño entre los conductores involucrados en plena vía pública ante la mirada de los vecinos.